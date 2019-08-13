Украина перекрыла «краник» днепровской воды в Крым

Украина перекрыла технологическое сооружение (канал), по которому поступала вода на территорию аннексированного Крыма.

Об этом в Facebook написал постоянный представитель Президента Украины в АРК Антон Кориневич, комментируя очередное обострение внимания чиновников РФ по поводу днепровской воды.

«Река Днепр не течёт по территории Крыма. Украина не перекрыла русло реки Днепр, а перекрыла технологическое сооружение (канал), который находится на территории Украины. На это Украина имеет полное право», — прокомментировал Кориневич.

Он также отметил, что Крым — территория Украины, это не территория РФ. Поэтому РФ не может ставить в межгосударственных отношениях вопросы, связанные с Крымом. Вопросы, связанные с Крымом, может ставить только государство-суверен, то есть Украина.

Как подчеркнул Кориневич, по всем подсчётам пресной воды в Крыму для потребностей населения хватает. «В целом, именно государство-оккупант должно отвечать за обеспечение оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами. Поэтому все претензии государства-оккупанта на днепровскую воду не имеют какого-либо правового или международно-правового основания».