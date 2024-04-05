Кто в Одессе 5 апреля будет без воды

В связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода 5 апреля произойдёт отключение воды некоторой части потребителей в Одессе.

Об этом сообщает филиал «Инфоксводоканал».

Отмечается, что с 09:30 до 20:00 будет прекращена подача воды потребителям улиц Инглези, 2-14, Космонавтов, 38-70, Генерала Петрова, 17-27/6.

Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy