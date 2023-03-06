У кого в Одессе в понедельник, 6 марта, не будет света

На 6 марта НЭК «Укрэнерго» не предоставила ограничения потребления электроэнергии.

Однако в зависимости от ситуации отдельные отключения возможны.

Об этом сообщила компания ДТЭК в Теlegram.

«Это позволяет не отключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях», – говорится в сообщении.

В то же время, в компании предупреждают, что вследствие повреждения сетей «Укрэнерго» в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику, если будет расти потребление электроэнергии.

Кроме того, как сообщала Одесса News, ремонтные бригады «Укрэнерго» с воскресенья, 5 марта, начали дополнительные ремонтные работы на энергообъектах в Одесской области, что позволит повысить надёжность электропитания региона. Эти работы будут продолжены и 6 марта.

В целом, НЭК «Укрэнерго» планирует до 15 марта завершить основные меры по восстановлению надёжности электроснабжения Одесской области, пытаясь при этом не применять дополнительных ограничений потребителей.

Об этом заявил глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в Facebook.

«До 15 марта планируем завершить основные работы по восстановлению надёжности питания региона, то есть для того, чтобы отключение того или иного элемента сети не приводило к масштабным ограничениям потребления. Планируем, что эти работы будут проводиться без дополнительного ограничения потребителей», – сказал он.

В то же время Кудрицкий обратил внимание, что с 28 февраля в Одессе нет отключений — ни из-за балансовых ограничений, ни из-за сетевых.

«Сеть уже способна пропустить объём электроэнергии, который нужен городу и области», – отметил он.

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