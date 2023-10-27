Движение транспорта в Одессе на участке Деволановского спуска закрыто до конца года

В связи с проведением капитального ремонта Деволановского спуска в Одессе до 31 декабря 2023 года продлено временное закрытие движения автотранспорта на участке от ул. Еврейской до Карантинного спуска.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Для справки. Проект капремонта Деволановского спуска был разработан в 2019 году. Он предусматривает обновление систем водопровода, водоотвода и канализации; установку наружного освещения, замену электрических сетей и сетей связи; строительство тротуаров и дорожного холста. Работы были начаты в 2021 году.

Одесса News информировала, что в мае 2023 года мэр Одессы Геннадий Труханов провёл совещание по завершению капитального ремонта Деволановского спуска, на котором бы ло решено работы закончить до конца года, после чего будет разработана схема движения транспорта спуском и нанесена дорожная разметка.

Фото: «Одесса»

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