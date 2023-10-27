Одесса получила пять «скорых» из Вены

В Одессу прибыли пять автомобилей скорой помощи, которые передал мэр Вены Михаэль Людвиг.

Об этом в Теlegram сообщил председатель Одесской областной госдминистрации Олег Кипер.

Глава ООГА отметил, что Вена много лет поддерживает Украину медицинской гуманитарной помощью.

«23 октября 2023 года мэр Вены Михаэль Людвиг передал пять реанимобилей для Одессы. Сегодня они уже приехали в город», – говорится в сообщении.

По словам главы региона, автомобили будут служить для обеспечения деятельности КНП «Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Одесского областного совета.

Автомобили находятся на этапе регистрации и выйдут на линии после ввода в эксплуатацию.

Одесса News информировала, что в октябре 2023 года подопечные Одесского городского инклюзивно-ресурсного центра №1 получили 14 нетбуков от датской благотворительной организации Bevar Ukraine.

Фото: Олег Кипер/Теlegram

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