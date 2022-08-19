Военный из Одесской теробороны торговал гуманитаркой

В Одессе правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего из территориальной обороны, незаконно использовавшего гуманитарную помощь.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Следствие установило, что мужчина сбывал военную амуницию, которую получал со складов волонтёрских центров для нужд армии. В мае действия злоумышленника документировали сотрудники Следственного управления ГУНП в Одесской области при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Одесской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.

«Правоохранители установили, что 39-летний военнослужащий в течение трёх месяцев безвозмездно получал со складов волонтёрских центров для нужд армии дроны, квадрокоптеры, бронежилеты, наколенники, карематы, медицинские и другие принадлежности, однако в военные формирования гуманитарный груз не довозил, а сбывал», — говорится в сообщении.

Таким образом, правонарушитель заработал на гуманитарке более 700 тысяч гривен. Ему объявили подозрение в незаконном использовании с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований и безвозмездной помощи в особо крупном размере во время военного положения.

Отмечается, что досудебное расследование завершено и материалы дела по обвинительному акту направлены в суд.

Правонарушителю грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком до трёх лет и с конфискацией имущества.

Как сообщала Одесса News, в июне 2022 года уличили врача одного из одесских медучреждений, который требовал от раненых военных купить себе лекарства.

Фото: Отдел коммуникации полиции Одесской области

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