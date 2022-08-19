Когда пляжи закрыты: в Одессе открылась выставка «Всё о море»

Выставку под названием «Всё о море» открыла Одесская организация Национального союза художников Украины в своем выставочном зале.
Свои произведения морской тематики для выставки предоставили живописцы Анна Носенко, Наталья Лоза, Елена Аль-Хадж, Алексей Зоркальцев, керамисты Наталья Будурацкая, Лариса Субангулова, Людмила Туржанская и многие другие авторы.
Тканевые коллажи на злобу дня сделал Сергей Кириченко.
Адрес: Греческая, 20.
Фото: Владимир Андреев/Думская
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