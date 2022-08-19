О чём во Львове договорились Зеленский, Эрдоган и Гуттериш

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 18 августа записал обращение о «закулисье» встреч президента Украины Владимира Зеленского, президента Турции Реджепа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша во Львове.

Видео он опубликовал в Facebook.

«Президенты Украины и Турции и генеральный секретарь ООН. Подозреваю, что до завершения этой войны от скоординированности и решений этой тройки будет зависеть решение многих проблем дипломатическим путём. Между ними есть взаимопонимание – это главное. Президенты и генеральный секретарь ООН скоординировали не просто позиции, а свои действия по ключевым вопросам. Это «зерновой коридор», Запорожская АЭС и, безусловно, освобождение наших пленных. То есть речь идёт не просто о том, что поговорили», – рассказал Кулеба, подчеркнув, что собеседники договорились, «кто что делает дальше».

Кулеба отметил, что ему очень импонирует личная вовлечённость Эрдогана и Гутерриша в процесс.

«Неформально подходят, неповерхностно. Действительно искренне сопереживают и хотят решить проблему», – добавил глава МИД.

Как сообщала Одесса News, Гутерриш прибыл во Львов 17 августа, Эрдоган – 18-го. Для Эрдогана это первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. Гутерриш уже приезжал в Киев в этот период (в конце апреля).

Зеленский 18 августа провёл во Львове двусторонние переговоры с Гутерришем и Эрдоганом. С генсеком ООН Зеленский обсуждал реализацию «зерновой инициативы», вопросы депортации украинцев и освобождения из плена украинских военнослужащих и медиков, с президентом Турции говорил об увеличении объёмов экспорта украинского продовольствия, ситуации на ЗАЭС и оборонном сотрудничестве.

После двусторонних переговоров состоялась трёхсторонняя встреча Зеленского, Эрдогана и Гутерриша, которая проходила в закрытом формате и длилась 40 минут.

19 августа планируется визит Генсека ООН в Одессу.

Фото: ОПУ

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