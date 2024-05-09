Порошенко: Тот, кто имеет возможность вернуться назад, должен вернуться

Пятый президент Украины Пётр Порошенко призвал власти Германии не поддерживать финансово выехавших украинских мужчин призывного возраста.

Об этом 8 мая сообщает DW.

«Тот, кто имеет возможность вернуться назад, должен вернуться», – сказал экс-президент, который присутствовал на съезде правящего Христианско-демократического союза в Берлине, в интервью DW.

Одновременно Порошенко усомнился в том, что действия Украины или Германии могут повлиять на позицию украинских мужчин, которые отказываются возвращаться домой.

«Но я очень рекомендую Германии по отношению к этим лицам – мужчинам, которые находятся здесь и кто отказывается возвращаться в Украину: пожалуйста, прекратите это финансировать и немедленно начните предоставлять эти деньги Вооружённым силам Украины», – заявил бывший глава Украинского государства.

В то же время экс-президент Украины считает необходимым предоставить Киеву немецкие дальнобойные ракеты TAURUS.

«Ведь нам нужны эти деньги не только на противовоздушную оборону — невозможно выиграть войну только с ПВО — но и на TAURUS, которые являются очень мощным аргументом для России, чтобы она прекратила атаковать нашу критическую энергетическую инфраструктуру, поэтому точно получит ответный огонь», — объяснил он.

По словам Порошенко, украинцам трудно объяснить, почему США поставляют Украине ракеты ATACMS, Великобритания — ракеты Storm Shadow, Франция — ракеты Scalp, а ФРГ, которая, по словам Порошенко, является «близким партнёром Украины и лидером ЕС», не поставляет ракеты TAURUS.

Для справки. В ноябре 2023 года Евростат сообщил, что с начала полномасштабной агрессии РФ в Европу выехало 650 тысяч украинских мужчин призывного возраста. При этом не сообщалось, сколько среди них отцов троих и более детей, или лиц, имеющих инвалидность I–II групп, или людей, имеющих другие законные основания для выезда в условиях военного положения. Также неизвестно, какую долю из этого числа составляют мужчины призывного возраста, которые выезжали с оккупированных территорий через страну-агрессор РФ.

23 апреля стало известно, что МИД временно остановил все консульские действия для граждан Украины призывного возраста. В министерстве уточнили, что консульские услуги возобновят с 18 мая с учётом требований нового закона о мобилизации, который в тот день вступит в силу. Документ предусматривает, что для доступа к консульским услугам в полном объёме граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить данные воинского учёта. Механизм, как это сделать из-за границы, сейчас прорабатывают госорганы. Также 23 апреля Кабмин Украины запретил пересылать паспорта военнообязанным мужчинам за границу.

Одесса News информировала, что по заявлению вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы в воюющую страну,

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