Украинцы призывного возраста за границей не смогут получить заграничные паспорта

Украинские мужчины мобилизационного возраста смогут получить паспорт гражданина Украины или паспорт для выезда за границу, только находясь на территории страны.

Об этом говорится в постановлении Кабмина Украины №443 от 23 апреля.

«Получение паспорта гражданина Украины, получение паспорта для выезда за рубеж гражданином Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет осуществляется в территориальном органе/территориальном подразделении Государственной миграционной службы, – сказано в изменениях к п. 11 постановления Кабмина №678 от 10 июня 2022 года. – Пересылка таких паспортов в обособленное подразделение или в зарубежное дипломатическое учреждение для организации их выдачи не осуществляется».

При этом данные требования не применяются к украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые имеют право на пересечение границы во время военного положения (на которых распространяются положения пунктов 2.1, 2.2, 2.3, 2.7 правил пересечения госграницы гражданами Украины, утвержденных постановлением Кабмина №57 от 27 января 1995 года).

Одесса News информировала, что 11 апреля 2024 года Верховная Рада приняла законопроект №10449 о мобилизации в Украине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «пребывание за границей не освобождает от обязанностей перед Родиной».

В МИД рассказали, что мужчины призывного возраста будут получать консульские услуги в украинских дипломатических учреждениях с 18 мая – с учётом новых требований, вытекающих из положений закона о мобилизации, который в тот день вступит в силу. Документ предусматривает, что после обновления данных военного учёта в ТЦК гражданин Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет с действительными военно-учётными документами будет иметь доступ к консульским услугам согласно законодательству в полном объёме.

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