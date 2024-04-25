В порт Черноморск вошёл первый не фидерный контейнеровоз с начала войны

В порт Черноморск порт вошёл первый не фидерный контейнеровоз с начала войны. Судно «Pros Hope» прибыло из Китая.

Это первый контейнеровоз, прибывший в порты Большой Одессы с начала полномасштабного российского вторжения не в рамках фидерного сервиса, а непосредственно с начальной точки отправления, — сообщает Центр транспортных стратегий со ссылкой на данные Marine Traffic.

Отмечается, что судно ходит под флагом Панамы.

На данный момент два фидерных контейнеровоза, управляемых украинской компанией – T Mare и T Moon – с начала апреля работают на линии, связавшей Черноморск с турецким портом Ялова и румынской Констанцей.

Одесса News информировала, что вообще первый контейнеровоз с начала войны зашёл в порты Большой Одессы 3 апреля 2024 года. Но это было фидерное судно, доставляющее небольшие партии контейнеров в румынский порт Констанца.

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