США объявили о бойкоте зимних Олимпийских игр в Китае

Соединённые Штаты Америки не будут отправлять официальную делегацию от американского правительства на зимние Олимпийские игры в Китае в 2022 году, при этом американские спортсмены в этих Играх участвовать будут.

Об этом 6 декабря заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет издание ГОРДОН.

Дипломатический бойкот означает, что США не будут отправлять высших должностных лиц правительства в связи с лагерями для задержанных в Китае и кампанией по принудительной стерилизации уйгуров в западных провинциях страны.

«Атлеты американской команды получат нашу полную поддержку, мы будем болеть за них из дома. Американские дипломаты и официальные представители принимали бы эти Игры как обычно, но агрессивное нарушение прав человека и зверства со стороны КНР не позволяют нам это сделать», – отметила Псаки.

Кстати. Уйгуры – тюркоязычная народность, подавляющее большинство представителей которой живёт в провинции Синьцзян на западе Китая. По вероисповеданию уйгуры – мусульмане-сунниты. Их численность в Китае – около 10 млн. По оценкам правозащитных организаций, более 3 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.

Китай отрицает любое притеснение уйгуров, заявляя, что лагеря, в которые отправляются представители этой национальности, нужны для профессиональной подготовки граждан.

Как сообщала Одесса News, торжественное открытие XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине планируется 27 января 2022 года.

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