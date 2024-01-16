Свитолина победила автралийку и прошла в престижном теннисном турнире дальше

Первая «ракетка» Украины, одесситка Элина Свитолина (WTA, 23) победила в первом круге Australian Open Тайлу Престон (WTA, 201) 6:2, 6:2.

Об этом сообщает издание XSPORT.

Отмечается, что за час на корте одесситка дважды подала навылет и реализовала 6 брейк-поинтов из десяти. Австралийка сделала 2 эйса, 5 «двойных» и 2 брейка.

A clinical first round win for @ElinaSvitolina 💪



She defeats Aussie wildcard Taylah Preston 6-2 6-2. #AusOpen pic.twitter.com/H6umev1MHD — #AusOpen (@AustralianOpen) January 15, 2024

«Это была первая официальная встреча теннисисток», — подчёркивает издание.

Элина Свитолина прокомментировала свой выход во второй круг Australian Open так: «Конечно, я рада вернуться на этот турнир и счастлива, что снова выиграла здесь первый раунд. В общем, я просто удовлетворена тем, как я начала сезон, и этот Australian Open. В начале матча, конечно, было непросто, но потом я играла достаточно уверенно, поэтому я довольна сегодняшней победой».

Одесса News информировала, что во второй круг Australian Open 2024 в одиночном женском разряде вышла также одесситка Даяна Ястремская (№96 WTA), сенсационно обыгравшая седьмую «ракетку» мира, представительницу Чехии Маркету Вондроушову со счётом 6:1, 6:2.

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