Нарушителям госграницы в Одесской области не помогли маскировочные халаты

Двое мужчин при попытке незаконного пересечения государственной границы были задержаны пограничниками Подольского отряда недалеко от села Топалы Подольского района Одесской области.

Об этом сообщила Госпогранслужба.

Как выяснилось, жители Запорожской области готовились к заграничному путешествию тщательно – приобрели через интернет камуфляжные маскировочные халаты.

«Действуя по советам своего знакомого, прибыли в оговорённое место и пытались «штурмовать» приднестровский сегмент украинско-молдовской границы. Благодаря бдительности пограничников, замысел «штурмовиков» провалился, в отношении мужчин составлены административные материалы по ст. 2041 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что четырёх граждан Украины, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу, задержали в январе 2024 года пограничники Белгород-Днестровского отряда в городе Татарбунары.

Фото: Госпогранслужба

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