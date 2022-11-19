Одесские таможенники изъяли у гражданина Украины американский самолёт

Одесские таможенники изъяли у мужчины на пункте пропуска «Старокозаче-Тудора» американский самолёт CESSNA 182R, который тот вёз в Молдову на автоприцепе.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской таможни в Facebook.

Отмечается, что во время прохождения таможенных формальностей на пункте пропуска выяснилось — самолёт был ввезён в Украину под обязательства об обратном вывозе в срок, истекший три месяца назад.

При этом заявления о продлении срока временного ввоза, предусмотренного законодательством, в таможню не поступало.

В связи с нарушением таможенных правил самолёт временно изъяли. Дальнейшую его судьбу будет решать суд. Воздушное судно могут конфисковать или наложить на мужчину штраф в размере 170 тыс. грн.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2022 года Государственное бюро расследований во время обысков на Одесской таможне обнаружило в контейнере многоцелевой вертолёт Ми-2.

Фото: Одесская таможня

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий