ГБР на Одесской таможне во время обысков обнаружило в контейнере вертолёт Ми-2

Государственное бюро расследований во время обысков на Одесской таможне обнаружило в контейнере многоцелевой вертолёт Ми-2.

Об этом сообщает ГБР.

“Государственное бюро расследований продолжает результативную “ревизию” скрытых от растаможки 133 контейнеров на Одесской таможне. Во время осмотра очередного контейнера работники ГБР обнаружили многоцелевой вертолёт Ми-2″, — говорится в сообщении.

Как отметили в ГБР, вертолёт уже восемь месяцев войны мог бы выполнять боевые задачи на фронте, но таможня не спешила с его оформлением.

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются владельцы техники и обстоятельства перемещения вертолёта.

Также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц таможни, которые в условиях полномасштабной агрессии России против Украины не предприняли никаких шагов для его своевременного растаможивания.

Вертолёт изъяли, решается вопрос о передаче его Вооружённым силам Украины.

Фото и видео: ГБР

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