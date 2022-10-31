Одесские вокалисты продолжили участие в масштабном телепроекте «Голос страны»

В воскресенье, 30 октября, в эфире самого масштабного музыкального проекта «Голос страны» начался второй этап яростных вокальных батлов.

В нём приняли участие и представители Одессы: ресторанный певец и музыкант Владимир Порубайло из команды певицы Нади Дорофеевой, уличный музыкант Виктор Кириллов и бывший пилот Клим Куликов из подопечных Оли Поляковой.

Владимир Порубайло встретился в вокальном батле с Глебом Пархоменко, и Надя Дорофеева отдала предпочтение Глебу. Но Владимир не покинул «Голос страны» — он продолжит борьбу в шоу вместе с командой «Второй шанс» (народный тренер Андрей Мацола и певица Александра Зарицкая «КАЗКА»).

Другой одесский певец, но уже из команды тренера Оли Поляковой, уличный музыкант Виктор Кириллов сразился в батле с домохозяйкой Ириной Бенько. Исполнители спели песню Гайтаны «Шаленій». Результат баттла — дальше прошёл Виктор. Ирина покинула проект.

Бывший пилот, музыкант из Одессы Клим Куликов спел вместе с певицей на свадьбах из Ужгорода Мартой Липчей. По решению Оли Поляковой, в нокауты прошла Марта. Клим, к сожалению, покинул певческий проект.

В предыдущем батле в команде «Второго шанса» оказался ещё один представитель Одессы — скрипач Дмитрий Ротькин. Ему ещё предстоят музыкальные сражения.

Уже в это воскресенье, 6 ноября, в 21:00 на телеканале ТЕТ состоится решающий раунд вдохновляющих вокальных батлов.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.