Одесская певица открыла новый сезон телепроекта «Голос страны»

Певица из Одессы Ирина Эбралидзе открыла новый сезон телепроекта «Голос страны» на канале «1+1».

Она исполнила песню «No Time To Die» певицы Billie Eilish. Об этом Одесса News стало известно во время прямого эфира проекта.

После исполнения песни к Ирине повернулись все четверо судей: Тина Кароль, Дима Монатик, Олег Винник и Надя Дорофеева.

«Вау!», — так отреагировал на первых секундах выступления Винник.

«У вас есть всё, чтобы побеждать», — прокомментировал выступление Ирины Монатик.

Одесситка выбрала себе звёздного тренера Надю Дорофееву.

Девушка посвятила песню своей погибшей в резонансном ДТП в Киеве в 2019 году маме — певице Людмиле Эбралидзе. Ирина хочет стать певицей в память о дорогом человеке в её жизни. Ирина известна как бэк-вокалистка Ани Лорак, Lavika, Melovin.



Кстати. «Голос країни» – украинское вокальное телевизионное шоу телеканала «1+1», адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличия от привычных вокальных телевизионных шоу: высокие требования к уровню вокала. Победитель «Голоса країни» получает квартиру в Киеве.