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В Одессе выпал из окна 11-летний мальчик: случайность или самоубийство

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24 января 11-летний мальчик погиб в результате падения с балкона лестничной площадки 19-го этажа жилого дома №8 по улице Михайловской в Одессе.

Как сообщается на сайте Нацполиции в Одесской области, полицейские устанавливают обстоятельства гибели ребёнка.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отделения полиции №3 Одесского районного управления полиции №1.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

По данным Одесса News, мальчик жил с бабушкой и отцом. Мать более года назад умерла. Мальчик часто сбегал из дому на фоне конфликтов с отцом.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2020 года 81-летняя женщина получила несовместимые с жизнью травмы, выпав из окна 9 этажа дома на Таирова в Одессе — по улице Академика Вильямса, 77. Она мыла окно и потеряла равновесие.

Фото и видео: ХуОдесса

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