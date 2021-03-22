В Дании погиб моряк из Украины

59-летний украинский матрос сухогруза погиб на месте после удара обвалившейся крышкой люка 16 марта в Вайле-Хавне, Дания, восточная Ютландия.

Об этом сообщает Благотворительный фонд «Ассоль», сссылаясь на fleetmon.

«По неизвестной причине поднятая крышка люка отсоединилась от крана и упала на палубу, где два матроса раскладывали опоры для этой крышки. Одному матросу удалось уклониться от падающего люка, другой, к сожалению, не смог», — говорится в сообщении.



Отмечается, что название судна не разглашается, но дополнительная информация указывает fleetmon на сухогруз SOLYMAR.

Как сообщала Одесса News, 11 марта у берегов Румынии затонуло судно Volgo Balt 179 с 13 украинцами на борту. 10 моряков были спасены, двое погибли, продолжаются поиски одного человека.

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