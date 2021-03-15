Украинские моряки с затонувшего судна Volgo Balt 179 готовятся домой

15 марта часть украинских моряков — членов экипажа судна Volgo Balt 179, затонувшего в Чёрном море у берегов Румынии, были выписаны из больницы Констанцы.

Как сообщает Министерство иностранных дел Украины, состояние здоровья моряков удовлетворительное. Ожидается, что двое членов экипажа будут выписаны завтра после завершения лечебно-профилактических процедур.

Все выписанные моряки размещены в гостинице, обеспечены всем необходимым. В отеле они будут находиться до завершения всех процедур, связанных с возвращением на родину.

Отмечается, что посольство уже выдало всем украинским гражданам удостоверения личности на возвращение в Украину.

Сотрудники посольства находятся вместе с украинскими моряками, им предоставляется необходимая помощь и содействие. Ситуация находится на контроле посольства.

Как сообщала Одесса News, 11 марта у берегов Румынии затонуло судно Volgo Balt 179 с 13 украинцами на борту. 10 моряков были спасены, двое погибли, продолжаются поиски одного человека. 12 марта спасённые моряки прибыли в порт Констанцы в Румынии и были госпитализированы.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod