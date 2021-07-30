Мининфраструктуры продлило срок действия документов моряка, но не всем

Мининфраструктуры продлило срок действия выданных в Украине сертификатов и паспортов морякам до 31 декабря 2021 года вне зависимости от того, находятся они в рейсе или нет. Однако документ содержит ряд оговорок.

Об этом сообщили в Мининфраструктуры.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков попросил генерального секретаря IMO Китака Лима проинформировать о продлении документов украинских моряков все государства-участники IMO.

Ранее МИУ уже продлевало документы морякам до конца 2021 года, но в предыдущей версии документа речь шла только о тех моряках, которые «застряли» в море из-за Covid-19 и связанной с этим задержки смены экипажа.

Морякам, которые находятся в рейсе, продлят действие документов до 31 декабря 2021 года. Это касается квалификационных документов, у которых срок действия истёк 1 марта 2020 года или позднее.

В обновлённой версии письма от 28 июля документы украинским морякам, которые находятся на берегу, также продлят до 31 декабря 2021 года, но только в том случае, если срок действия их документов истёк позднее января 2021 года.

Подчёркивается, что Мининфраструктуры и в дальнейшем будет принимать все необходимые меры с целью недопущения дестабилизации ситуации, связанной с квалификационными документами моряков. Также будет обеспечен соответствующий надзор за выполнением требований на судах, установленные международными договорами Украины в сфере торгового мореплавания.

Как сообщала Одесса News, в июне Министерство инфраструктуры Украины презентовало реформу государственных сервисов для моряков, внедрение которой позволит усовершенствовать преодоление коррупционных схем в отрасли.

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