Освобождённые из плена моряки и политзаключённые получат по 100 тысяч гривен

Кабинет министров Украины утвердил выплату каждому из 35-ти освобождённых моряков и политзаключённых единовременную денежную выплату в размере 100 тысяч гривен.

Об этом в своём Telegram-канале сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Только что приняла участие во втором заседании Кабинета министров Украины. Было принято важное решение — каждый из 35 освобождённых 7 сентября украинских граждан получит единовременную денежную выплату в размере 100 тысяч гривен», — написала она.

Денисова отметила, что ответственным за выполнение правительственного решения является Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц, а выплаты будут осуществляться в установленном порядке.

«Считаю, что социальная поддержка недавно освобождённых военных моряков и политзаключённых и их семей чрезвычайно важна», — добавила омбудсмен.

Как сообщала Одесса News, 7 сентября 2019 года между РФ и Украиной состоялось взаимное освобождение удерживаемых лиц в формате «35 на 35». В Украину вернулись 35 человек, в том числе 11 незаконно осуждённых украинцев и 24 моряка, захваченные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.