Профсоюз моряков просит Кабмин разрешить выезд моряков призывного возраста

Руководство Профсоюза работников морского транспорта Украины просит Кабинет министров сделать исключение для украинских моряков по пересечению ими госграницы.

Как сообщает USM cо ссылкой на председателя ПРМТУ Олега Григорюка, пока нет никаких проблем с тем, чтобы украинские моряки возвращались в Украину, но возникает вопрос о том, чтобы морякам было гарантировано свободное перемещение из страны., чего они сейчас сделать не могут из-за ограничений для мужчин от 18 до 60 лет.

«Наш Профсоюз активно работает над тем, чтобы украинских моряков исключили из списка тех, кто не может покидать страну. Это будет гарантировать им возможность продолжать свою работу в море, соответственно, поддерживать экономику нашей страны», — рассказал Григорюк.

Сейчас большинство компаний, заинтересованных в высококвалифицированном труде украинских моряков, организуют временные пункты проживания в Болгарии, Румынии, Польше. Это нужно для того, чтобы обеспечивать бесперебойную смену экипажей.

«Нам важно не потерять рабочие места для украинцев, над созданием которых наш Профсоюз так долго и упорно работал. Нельзя допустить, чтобы эти рабочие места были заняты, например, филиппинцами и тем более россиянами. Совершенно негосударственная позиция – давать возможность стране-агрессору зарабатывать деньги там, где должны зарабатывать украинцы. Это один из ключевых аргументов, которые мы используем для того, чтобы убедить Кабинет министров Украины в кратчайшие сроки сделать исключение пересечения границ для украинских моряков», — добавил Григорюк.

Как сообщала Одесса News, 21 апреля в Стамбуле состоялось торжественное открытие совместного украинско-турецкого Черноморского морского тренажёрного центра, который будет готовить специалистов морской отрасли.

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