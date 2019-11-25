В Одессе показали фильм «Керченские пленники»

В Одессе к годовщине захвата Россией украинских моряков возле Керченского пролива показали фильм «Керченские пленники».

Об этом передает Громадське, журналисты которого являются авторами этой документальной киноленты.

На показе присутствовали сами бывшие пленные моряки: Юрий Будзыло, Олег Мельничук, Андрей Артёменко, Андрей Эйдер, Юрий Безъязычный, Андрей Шевченко.

«Фильм нужно распространять, чтобы все видели нарушение со стороны России», — сказал один из раненых моряков Андрей Артёменко.

Также ребята отметили, что вскоре все вернутся на службу. А на вопрос, не имеют ли страха снова выходить в море, отметили: «Нет, и никогда не имели, пусть нас боятся. Кстати, мы ещё не всё забрали со своих кораблей».

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2019 года украинские моряки в результате большого обмена пленных вернулись домой, а в ноябре Россия вернула захваченные бронекатера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу».