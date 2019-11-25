Одесские пограничники выдворили из Украины нелегальных мигрантов

23 ноября оперативные сотрудники Южного регионального управления во взаимодействии с военнослужащими Одесского пограничного отряда выдворили с территории Украины нелегальных мигрантов, которых они задержали вместе с организатором канала неделю назад.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.



Как информировала Одесса News, 12 ноября на въезде в Одессу оперативные сотрудники Южного регионального управления Госпогранслужбы задержали трёх нелегальных мигрантов — граждан Турции вместе с их соотечественником — организатором канала.



Задержанные незаконно попали в Украину из Молдовы и планировали продолжить путешествие в страны ЕС.

15 ноября организатору канала было объявлено подозрение о совершении преступления. предусмотренного ст.332-2 и ч.2 ст.332 УК Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 2 месяца и в качестве альтернативы определён залог в 5 млн гривен.

Трое иностранных граждан, которые были задержаны вместе с организатором, также признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 204-1 КУоАП и на каждого из них наложен штраф в размере 8500 гривен, а также запрещён въезд на территорию Украины сроком на 5 лет.

Фото и видео: Госпогранслужба