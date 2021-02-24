Одесские таможенники озвучили сумму задержанной контрабанды кальянного табака

В ходе реализации оперативной информации пограничники Одесского отряда совместно с сотрудниками таможни в рамках портового контроля блокировали попытку незаконного перемещения табака для кальяна.

Об этом сообщала Одесса News.

Как стало известно, пограничники посчитали стоимость задержанного.

«Общий вес незаконно перемещаемого курева превысил 8 тонн, а стоимость такой партии, по предварительной оценке таможни, составляет 11 млн 266 тыс. 500 грн.», — говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Напомним, к Черноморскому порту на теплоходе из Турции прибыл прицеп турецкой регистрации, который вызвал интерес оперативных сотрудников пограничного ведомства. В ходе углублённого осмотра транспортного средства пограничники обнаружили скрытые короба с табаком для кальяна среди тюков пряжи, которыми, согласно сопроводительных документов, должен был быть загружен весь прицеп. Таким образом прицепом в Киев планировали доставить не только пряжу, но и 195 коробов табака для кальяна.

Фото: Госпогранслужба

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