Одесские пограничники нашли спрятанными 7,5 тонн табака для кальяна

22 февраля в ходе реализации оперативной информации пограничники Одесского отряда совместно с сотрудниками таможни в рамках портового контроля блокировали попытку незаконного перемещения табака для кальяна.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Отмечается, что в Черноморский порт теплоходом из Турции прибыл прицеп турецкой регистрации, который вызвал интерес оперативных сотрудников.

«В ходе углублённого осмотра транспортного средства пограничники обнаружили скрытые короба с табаком для кальяна среди тюков пряжи, которыми, согласно сопроводительных документов, должен был быть загружен весь прицеп», — говорится в сообщении.

По убеждению пограничников, этим прицепом в Киев планировали доставить не только пряжу, но и 195 коробов курева для кальяна общим весом около 7,5 тонн.

Сейчас продолжаются проверочные мероприятия с целью принятия правового решения и подсчёты контрабандного курева.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2020 года пограничники Белгород-Днестровского и Измаильского отрядов обнаружили места складирования и реализации контрафактного алкоголя и табачной продукции.

Фото: Госпогранслужба

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