Пограничники Измаильского отряда спасли тонувших в Дунае девушек.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
«Помогите, мы утопаем!», – услышал пограничник солдат Андрей Дубна, который стоял на посту наблюдения рядом с пляжем. Он подбежал по берегу поближе и прыгнул в воду. Ещё один человек, в штатском, не теряя времени, тоже бросился на помощь.
«Двух девушек всё дальше относило течением. Благодаря решительным действиям этих мужчин жизнь девушек была спасена. Кстати, мужчиной в гражданской одежде оказался также пограничник – главный сержант Артём Мартынов. Он в свой выходной отдыхал на побережье», — говорится в сообщении.
Отмечается, что спасённые девушки поблагодарили пограничников.
Те, в свою очередь, предостерегли от неосторожного обращения на воде.
Одесса News информировала о спасении моряками гражданских, которых отнесло в открытое море в Одессе.
Фото и видео: Госпогранслужба
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