Пограничники Измаильского отряда спасли тонувших в Дунае девушек.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Помогите, мы утопаем!», – услышал пограничник солдат Андрей Дубна, который стоял на посту наблюдения рядом с пляжем. Он подбежал по берегу поближе и прыгнул в воду. Ещё один человек, в штатском, не теряя времени, тоже бросился на помощь.

«Двух девушек всё дальше относило течением. Благодаря решительным действиям этих мужчин жизнь девушек была спасена. Кстати, мужчиной в гражданской одежде оказался также пограничник – главный сержант Артём Мартынов. Он в свой выходной отдыхал на побережье», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасённые девушки поблагодарили пограничников.

Те, в свою очередь, предостерегли от неосторожного обращения на воде.

Одесса News информировала о спасении моряками гражданских, которых отнесло в открытое море в Одессе.

Фото и видео: Госпогранслужба

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