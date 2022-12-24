В Одесской области пограничники задержали перевозчика призывников за $6000 за границу

В Одесской области пограничники разоблачили мужчину, который занимался незаконной переправкой лиц через государственную границу.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что оперативники Подольского пограничного отряда на окраине села Новопетровка в Одесской области задержали молодого человека и трёх мужчин призывного возраста, которые пытались незаконно пересечь границу.

«Правоохранители остановили автомобиль марки Hyundai под управлением 22-летнего одессита. Кроме водителя, в машине находились трое мужчин родом из Днепра, Скадовска и Одессы. Выяснилось, что соотечественники, связавшись с организатором незаконной переправки лиц через объявления в сети интернет, договорились о «безопасном путешествии» в Молдову за $6000», — говорится в сообщении.

Все нарушители были задержаны и переданы представителям Нацполиции для принятия дальнейшего правового решения.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2022 года в Одесской области пограничники Подольского отряда вблизи государственной границы с Молдовой для проверки остановили автомобиль Opel под управлением 30-летнего местного жителя, в котором находились четыре гражданина Украины призывного возраста – жители Одессы, Киева, Мариуполя и Николаева.

Фото: Госпогранслужба

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