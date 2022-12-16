Пограничники в Одесской области задержали ещё 4-х уклонистов от призыва

В Одесской области пограничники Подольского отряда вблизи государственной границы с Молдовой для проверки остановили автомобиль Opel под управлением 30-летнего местного жителя.

В автомобиле, кроме водителя, находились четыре гражданина Украины призывного возраста – жители Одессы, Киева, Мариуполя и Николаева, — сообщает Госпогранслужба.

В ходе выяснения обстоятельств дела правоохранители установили, что мужчины связались с организатором трансфера в сети Интернет и получили инструкции прибыть в г. Одесса, а оттуда пригородным поездом в пограничный район, где их будет ждать автомобиль. Такое «путешествие» стоило 5 000 долларов США каждому.

Охранники границы направили в Нацполицию сообщение об обнаружении признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 332 «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины» и ст. 336 «Уклонение от призыва на военную службу при мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период» УК Украины.

Как сообщала Одесса News, группу молодых людей призывного возраста задержали пограничники Измаильского отряда на рассвете 14 декабря недалеко от границы с Молдовой, вблизи села Кубей Болградского района.

Фото: Госпогранслужба

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