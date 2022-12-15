Уклонисты от призыва, задержанные пограничниками, прикинулись чабанами

Группу молодых людей задержали пограничники Измаильского отряда на рассвете 14 декабря недалеко от границы с Молдовой, вблизи села Кубей Болградского района.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Отмечается, что задержанными оказались местные жители от 19 до 25 лет, которые пытались незаконно попасть в Молдову, используя тёмное время суток. Пограничному наряду они объяснили, что якобы искали стадо овец.

«Однако «дресс-код» путешественников был откровенно непохож на тот, в чём ходят чабаны, да и при себе они имели вещи, которые указывали, что мужчины собрались в путешествие НА ту сторону границы», — говорится а сообщении.

На нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях по ст.204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы», решение по которым примет суд.

Как сообщала Одесса News, ночью 12 декабря у границы с Молдовой военнослужащие Измаильского отряда задержали бежавшего от призыва в армию нарушителя с котом.

Фото: Госпогранслужба

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