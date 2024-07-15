В Одесской области пограничник застрелил напавшего на него военного-дезертира

Вчера вечером, в 15 км от границы с Молдовой, пограничники остановили автомобиль, в котором находились 4 военных дезертира.

Два человека начали бежать в разные стороны, — сообщил спикер Госпогранслужбы, полковник ГПСУ Андрей Демченко в комментарии «Украинской правде«.

Отмечается, что один из них в ходе его поиска напал на военнослужащего. Предупредительные выстрелы не остановили нападающего, и пограничник был вынужден стрелять по злоумышленнику.

Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи констатировали смерть нападающего, а также зафиксировали телесные повреждения у пограничника.

Полковник Демченко подчеркнул, что информация о том, что пограничник стрелял в спину беглецу, не соответствует действительности.

Продолжается следствие.

Демченко также отметил, что это не первый случай, когда пограничникам приходится использовать оружие для самозащиты во время нападения.

Одесса News информировала, что в мае 2024 года в Одесской области организатор незаконной переправки лиц через границу нанёс телесные повреждения пограничнику.

Фото иллюстративное.

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