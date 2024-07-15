ООН: население Украины к 2100 году сократится более чем наполовину

Население Украины к 2100 году может сократиться до немногим более 15 млн человек.

Об этом говорится в докладе ООН о перспективах мирового населения, пишет издание ГОРДОН.

Отмечается, что в 2024 году население Украины составляет около 37,8 млн человек.

В ООН прогнозируют, что к 2026 году численность населения Украины будет расти и достигнет отметки более 39,5 млн. После чего количество людей в Украине начнёт ежегодно уменьшаться.

Так, в 2100 году численность населения в Украине может составить около 15,2 млн человек.

Одесса News информировала, что по оптимистическому прогнозу Института демографии и социальных исследований, в 2033-м в Украине в границах 1991 года будут проживать не более 35 млн человек.

По данным агентства ООН по делам беженцев, во всём мире зарегистрировано более 6,5 млн беженцев из Украины, из них в странах ЕС находятся почти 6 млн.

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