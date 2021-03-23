Население Одессы увеличилось за неделю на 190 малышей

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 190 новорожденных, что на 12 детей больше, чем на предыдущей неделе.

Население Одессы за неделю пополнили четыре пары близнецов, сообщает Департамент здравоохранения Одесского городского совета.

!Количественное преимущество на минувшей неделе осталось за новорожденными мальчиками, которых появилось на свет 97. Также за неделю увидели свет 93 маленькие одесситки», — говорится в сообщении.

На первом месте по числу новорожденных на прошедшей неделе находится городской роддом №1 – здесь появились на свет 48 малышей.

Кстати. По информации главного управления статистики в Одесской области, в 2020 году общее количество проживающего в Одессе населения увеличилось на 4 540 человек, по сравнению с предыдущим годом.

В пяти городских родильных домах Одессы в 2020 году родились 10 339 детей, что на 421 ребёнка больше, чем в предыдущем году. В числе родившихся в минувшем году детей – 147 пар близнецов и одна тройня. Данные представлены без учета областного перинатального центра.

Среди городских родильных домов Одессы первенство по числу принятых родов принадлежит роддому №1, где в 2020 году появились на свет 2 511 детей. На втором месте находится роддом №7, где увидели свет 2 489 малышей, третье место у роддома №5 – 2 098 новорожденных.

Как сообщала Одесса News, на предыдущей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 178 новорожденных, в том числе одна пара близнецов.

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