Коронавирус забрал жизнь актёра из «Звёздных войн»

Во всём мире состоянием на 8 утра 1 апреля умерло 178 100 человек, в том числе британский актёр Эндрю Джек.
Как сообщает Worldmeters, на это время коронавирусом заболели 858 916 человек, из них 178 100 выздоровели.
Наибольшее количество заражённых зафиксировано в США – 188 578 человек, 3 890 погибли и 7 251 выздоровели.
Второй страной по количеству больных коронавирусом является Италия, где зарегистрировано 105 792 случая Covid-19, погибли 12 428 человек, выздоровели 15 729.
Испания на третьем месте с 95 923 случаями заражения, 8 464 умершими.
Во вторник, 31 марта, умер от коронавируса актёр из Великобритании Эндрю Джек, снимавшийся в фильмах «Кейт и Лео», «Звёздные войны», о чём сообщил американский актёр и продюсер Грег Грюнберг в своём твиттере.
«Эндрю Джек на 76 году жизни скончался в больнице города Черсти, что в Британии. Все из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Жена актёра находится на карантине в Австралии, поэтому даже не смогла попрощаться с ним», — говорится в сообщении.
По состоянию на апреля в Великобритании зарегистрировано 25 150 больных коронавирусом и 1 789 летальных исходов от него.
Сообщается также, что князь Монако Альберт II, который был инфицирован коронавирусом, поборол болезнь и возвращается к семье. Князь был первым главой государства, который заразился коронавирусом.
На данный момент в Монако 52 инфицированных коронавирусом, 1 — умер.
«В Витебске умер больной с подтверждённым коронавирусом. Речь идёт о 75-летнем актёре Коласовского театра, заслуженном артисте Республики Беларусь Викторе Дашкевиче», — говорится в сообщении. У него и его супруги было воспаление лёгких, этот диагноз им поставили в поликлинике. Мужа и жену отправили на госпитализацию в тубдиспансер. Однако он был переполнен, супругам выписали антибиотики и отпустили домой. Дома у актёра была температура. Дежурный врач сказала, что нужно немедленно ехать в больницу.
Супругов положили в разные палаты в кожвендиспансере. Взяли тесты на коронавирус, но сказали, что результаты отрицательные. Вместе с актёром находился мужчина, которого позже забрали из больницы. Почему и куда — никто не сказал. Затем он лежал с другими тремя мужчинами.
24 марта актёру стало хуже, и его перевели в Витебский областной клинический специализированный центр, где взяли новый анализ на коронавирус. 26 марта стало известно, что результат положительный. Жену актера выписали 26 марта, она на 14-дневном карантине. За границу актёр не ездил.
В Беларуси сейчас всего зафиксировано 152 случая коронавируса, выздоровели 47 человек.
Как сообщала Одесса News, состоянием на 22.00 31 марта в Украине официально подтверждено 645 случаев заражения коронавирусом. 13 умерших. В Одесской области выявлено 12 случаев заболевших COVID-19.