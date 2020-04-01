Коронавирус забрал жизнь актёра из «Звёздных войн»

Во всём мире состоянием на 8 утра 1 апреля умерло 178 100 человек, в том числе британский актёр Эндрю Джек.

Как сообщает Worldmeters, на это время коронавирусом заболели 858 916 человек, из них 178 100 выздоровели.

Наибольшее количество заражённых зафиксировано в США – 188 578 человек, 3 890 погибли и 7 251 выздоровели.

Второй страной по количеству больных коронавирусом является Италия, где зарегистрировано 105 792 случая Covid-19, погибли 12 428 человек, выздоровели 15 729.

Испания на третьем месте с 95 923 случаями заражения, 8 464 умершими.

Во вторник, 31 марта, умер от коронавируса актёр из Великобритании Эндрю Джек, снимавшийся в фильмах «Кейт и Лео», «Звёздные войны», о чём сообщил американский актёр и продюсер Грег Грюнберг в своём твиттере.

«Эндрю Джек на 76 году жизни скончался в больнице города Черсти, что в Британии. Все из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Жена актёра находится на карантине в Австралии, поэтому даже не смогла попрощаться с ним», — говорится в сообщении.

По состоянию на апреля в Великобритании зарегистрировано 25 150 больных коронавирусом и 1 789 летальных исходов от него.

Сообщается также, что князь Монако Альберт II, который был инфицирован коронавирусом, поборол болезнь и возвращается к семье. Князь был первым главой государства, который заразился коронавирусом.

На данный момент в Монако 52 инфицированных коронавирусом, 1 — умер.

Первая жертва от коронавируса зафиксирована и в Беларуси: в Витебске скончался 75-летний артист Республики Беларусь Виктор Дашкевич.