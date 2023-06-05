Жизнь продолжается: за неделю в Одессе родились 134 малыша

В роддомах Одессы на прошлой неделе родились 134 малыша — на четыре ребёнка больше, чем на позапрошлой неделе.

Как сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета, население Одессы за неделю пополнили 80 мальчиков и 54 девочки.

Отмечается, что пальму первенства по количеству новорожденных за неделю разделили роддома №№5 и 7, в каждом из которых увидели свет по 37 малышей.

Как сообщала Одесса News, все городские роддома Одессы работают в полном объёме, медперсонал находится на рабочих местах.

Фото иллюстративное

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