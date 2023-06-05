Одесский цирк приглашает на новое шоу «Воздух свободы»

10-11 июня цирковое шоу «Воздух свободы» в Одесском государственном цирке — совершенно новая зрелищная программа для всей семьи.
Красивые номера в исполнении прекрасных артистов, милых и талантливых птиц и зверюшек – голубей, попугаев, бойких обезьянок.
Незабываемые впечатления и положительные эмоции для публики.
Роскошные воздушные номера, сложные и рискованные трюки под куполом цирка, выступления иллюзионистов и шутки весёлого клоуна.
Особая программа в который раз напомнит о несокрушимости украинского духа и поразит бескрайним полётом фантазии создателей шоу.
Стоимость билетов от 150 гривен. Для детей до 5 лет вход бесплатный (без предоставления отдельного места).
Продолжительность представления 85 минут.
Приходите к 16 часам.
Адрес: ул.Коблевская, 25.
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