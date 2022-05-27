На праздник в День защиты детей маленьких одесситов приглашает зоопарк

В честь Дня защиты детей Одесский зоопарк подготовил для малышей праздничную программу.

На празднике 1 июня детей будут развлекать весёлые аниматоры.

Также все желающие смогут поучаствовать в мастер-классе по оригами.

Актёры Театра юного зрителя на сцене зоопарка покажут спектакль «Клубок сказок».

К празднику также присоединятся патрульные полицейские, которые придут поздравить детей. Они проведут небольшую беседу о правилах поведения и безопасности в современных условиях для детей и их родителей. Ребята получат сувениры и сладости от патрульных полицейских.

В конце праздника все желающие смогут посмотреть показательное кормление экзотических животных.

Начало праздника 1 июня в 11:00.

Приобретая билеты в зоопарк, вы поддерживаете его в непростое время.

Зоопарк работает: кассы с 09:00 до 17:00, осмотр — до 18:00.

В период военного времени зоопарк работает по особому графику, который может меняться, подробности — в анонсах на официальных ресурсах: http://zoo.ua/ или https://www.facebook.com/OdesskijZoopark/

Ближайшее к зоопарку укрытие – улица Пантелеймоновская, 25 (подземный паркинг).

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