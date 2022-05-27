Ещё одна группа маленьких одесситов получит временную защиту в Швейцарии

Ещё одна группа маленьких одесситов получит временное убежище и социальную защиту в Швейцарии.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» городского совета.

Отмечается, что мэр Одессы Геннадий Труханов обсудил с руководством и педагогическими коллективами одесских приютов организационные вопросы, связанные с отправкой детей за границу.

«Каждый по-своему вносит свой вклад в нашу победу. У этих детей нет никого, кроме нас с вами – тех, кто заменил им родителей. Это большая ответственность. И мы с вами должны сохранить жизни маленьких украинцев – будущее нашей страны», – отметил Геннадий Труханов.

Заместитель городского головы Светлана Бедрега отметила, что сегодня в Швейцарии уже находятся два таких детских коллектива из Краматорска и Днепра. Швейцарская сторона готова принять ещё 85 детей из Одессы, обеспечив их бесплатное размещение, питание, обучение и лечение.

Одесса News сообщала об эвакуации одесских детишек в Италию, Румынию, Польшу и Болгарию.

Видео: «Одесса»

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