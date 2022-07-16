На пляже в Затоке отдыхающему оторвало голову от взрыва неизвестного устройства

15 июля в Затоке на пляже подорвался мужчина.

Об этом сообщили на Telegram-канале «Одесса. Официально» со ссылкой на информацию Оперативного командования «Юг».

«В прибрежных водах одного из пляжей Одесской области произошёл взрыв. Игнорируя предупреждения и запрет, пренебрегая мерами безопасности, местный житель решил поплавать в море. Зайдя в воду, мужчина подорвался на неизвестном устройстве. Вследствие взрыва произошла травматическая ампутация головы», — говорится в сообщении.

Местные жители сообщают, что мужчина отмечал день рождения.

Как сообщала Одесса News, Одесская областная военная администрация и мэрия Одессы решили не открывать в этом году морские пляжи — из-за минной опасности и вероятности вражеского ракетного удара по скоплениям людей.

Фото: Одесса News/Ольга Черненко

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