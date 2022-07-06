Пляжи Одессы в этом году открыты не будут

Одесская областная военная администрация и мэрия Одессы решили не открывать в этом году морские пляжи — из-за минной опасности и вероятности вражеского ракетного удара по скоплениям людей.

Об этом сообщил в Теlegram глава Одесской ОВА Максим Марченко.

«Из-за несоблюдения мер безопасности и игнорирования требований администрации люди гибнут от вражеских мин, которые выбрасывает на побережье. Главная наша задача – сохранение жизни и здоровья жителей области. Поэтому с Одесским городским советом приняли решение не открывать пляжи», – отметил Марченко.

Глава ОВА призвал с пониманием отнестись к этому требованию.

«Большие скопления людей в любом месте потенциально опасны. Потому и введены меры безопасности в торговых центрах, комендантский час, другие ограничения. Это также касается посещения пляжей и купания в море», – сказал Марченко.

Марченко также напомнил, что враг 5 июля в полдень пытался нанести ракетный удар по портовой инфраструктуре Черноморска. Но ракеты были сбиты нашими силами ПВО.

Как сообщала Одесса News, на пляжах Одессы начали устанавливать ограды из сетки, чтобы закрыть отдыхающим проход к морю.

Фото: Одесса News

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