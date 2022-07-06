132-й день войны на юге Украины: враг продолжает тактику авиаударов

В южных областях Украины противник продолжает применять тактику ракетных и авиационных ударов на фоне всеобщего обустройства рубежей своей обороны.

Как сообщает представитель Оперативного командования «Юг» ВСУ полковник Владислав Назаров, анализируя военную ситуацию за прошедшие сутки, в целом, «обстановка в нашей зоне ответственности имеет логическую динамику и развитие под контролем сил обороны».

Карта военных действий в Украине на 5 июля 2022 года, составленная Минобороны Великобритании

5 июля утром с применением тяжёлой ствольной артиллерии в очередной раз обстреляна Большая Костромка Днепропетровской области. Повреждены сельскохозяйственные склады. Человеческих жертв нет.

Одиночными и парными вражескими вертолётными ударами Ка-52 атакована переправа через Ингулец на севере Херсонской области и дважды район освобождённой от врага Ивановки. Потерь также нет. Во время воздушного боя над Херсонщиной один из тройки вражеских истребителей пытался поразить управляемыми ракетами «воздух-воздух» пару наших штурмовиков. Удачи не имел.

Тем временем наши авиаторы вертолётами и штурмовиками нанесли 2 авиационных удара по опорным пунктам врага в районе Благодатного Николаевской области. Результаты доразведываются.

Ракетно-артиллерийские и другие подразделения ВСУ путём отработки огневых задач обеспечили за прошедшие сутки потери врага в количестве 18 военных, 2 самоходных артиллерийско-миномётных установок «Нона-С», 1 зенитной установки 23 -го калибра, 1 гаубицы «Мста-Б», 5 единиц бронированной и автомобильной техники, а также 2 складов боеприпасов.

Полковник Назаров отмечает, что в Чёрном море в корабельной группировке вражеского флота 2 подводных, 3️ надводных ракетных носителей и 1 большой десантный корабль. Их общее снаряжение – 32 крылатые ракеты. Поэтому угроза с моря остаётся.

Как сообщала Одесса News из-за постоянной угрозы жизни одесситов ракетными ударами врага принято решение Одесской областной военной администрации о запрете открывать в летнем сезоне 2022 года пляжи.

На главном фото воин 81-й бригады ДШВ ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», ДШВ ВСУ, ВМС ВСУ/Facebook

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