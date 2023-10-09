Израиль вернул под контроль все населённые пункты на юге страны

Армия Израиля вернула контроль над всеми городами на границе с сектором Газа, но там ещё могут оставаться террористы ХАМАС.

Об этом спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил 9 октября.

По его словам, случаи столкновений между ЦАХАЛ и палестинскими боевиками за последних несколько часов были «единичными». По состоянию на полдень по израильскому времени ни в одном из городов боевых действий не было, сообщил Хагари.

Он рассказал, что границу с Газой охраняют танковые подразделения при поддержке боевых вертолётов и беспилотников. Армия эвакуировала 15 из 24 городов на границе и продолжит эвакуацию остальных в ближайший день.

Хагари отметил, что ЦАХАЛ мобилизовал около 300 тыс. резервистов в течение 48 часов.

The Times of Israel сообщает, что в последний час ХАМАС возобновил запуск ракет по Израилю из сектора Газа. Одна из них попала в зону возле международного аэропорта Бен-Гурион недалеко от Тель-Авива.

Министерство здравоохранения Израиля обновило 9 октября данные о количестве пострадавших – 2382 человека доставлены в больницы. Из них 22 в критическом состоянии, 345 – тяжёлые.

Одесса News информировала, что южные и центральные районы Израиля подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа утром 7 октября. Лидер военного крыла ХАМАС Мохаммед Дейф объявил о начале операции «Буря Аль-Аксы». ЦАХАЛ сообщил о проникновении палестинских боевиков из Газы на территорию Израиля через несколько пропускных пунктов, а также с моря и воздуха.

Израиль в ответ объявил о начале контртеррористической операции в секторе Газа под названием «Железные мечи». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о вступлении страны «в долгую и тяжёлую войну», пообещал восстановить безопасность граждан Израиля и выразил уверенность в победе.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил о введении в стране чрезвычайного положения.

По данным на вечер 8 октября, в Израиле погиюлт не менее 700 человек. Число палестинцев, погибших в секторе Газа, достигло по меньшей мере 413, ещё 2300 ранены.

Ночью 9 октября ЦАХАЛ нанёс удары по 500 целям и объектам на территории Газы, имеющим отношение к ХАМАС и террористической группировке «Исламский джихад».

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy