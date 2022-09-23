Одессита, врача Дмитрия Кубряка освободили из российского плена

Футбольный арбитр и храбрый врач-нейрохирург из Одессы Дмитрий Кубряк освобождён из российского плена.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook Андрей Павелко, руководитель Украинской ассоциации футбола (УАФ).

«С Дмитрием, ранее работавшим на матчах ПФЛ, мы виделись в конце марта в госпитале Днепра, где он оперировал наших раненых воинов. Вскоре он, несмотря на огромный риск, уехал с группой других медиков в окружённый русской ордой город Герой Мариуполь, чтобы спасать его Героев-защитников. Где и попал в плен к оккупантам», — пишет Павелко.

По его словам, это были 5 месяцев очень тяжёлых испытаний для Дмитрия, который находился в печально известной Олёновке, «и в течение которых мы верили, переживали, молились, поддерживали семью Дмитрия и искали возможности для его освобождения».

«Для меня было честью и чрезвычайно приятной миссией сообщить об этом лично жене нашего Героя – Наталье, а также его сыну и матери», — написал Андрей Павелко.

Андрей также сообщил, что общался с Дмитрием, и во время разговора с ним выразил восхищение его героизмом и выдержкой. «А ещё пообещал ему, что он обязательно получит назначение на матч и сможет продолжить в Украине карьеру арбитра на самом высоком уровне. Ведь Герой, спасший многие жизни наших воинов и сам выдержавший столько испытаний, является символом непокорённости!»

Говоря об одесском враче, Павелко сказал, что Дмитрий Кубряк — невероятно вдохновляющий пример для своих коллег-арбитров, для футболистов, на матчах которых будет работать, и для всей футбольной семьи Украины.

«Верю, что со временем Дмитрий будет работать и на международных матчах. Поздравляю Дмитрия и всю его семью с освобождением и возвращением домой!», — написал Павелко.

Как сообщала Одесса News, 21 сентября был произведён обмен пленными, в результате которого 215 украинцев вернулись домой.

Фото: Андрей Павелко/Facebook

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.