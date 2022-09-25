В бою за Украину погиб житель Измаила Владимир Сидоренко, светлая ему память

В Измаиле простились с погибшим защитником Украины Владимиром Сидоренко.

Об этом сообщает Измаильский горсовет.

«Измаил прощается со старшим сержантом Владимиром Сидоренко, героически погибшим при защите независимости и свободы нашей Украины от российских оккупантов. Владимир Сидоренко отдал за нашу победу самое дорогое, что есть у человека, — собственную жизнь», — говорится в трагическом сообщении.

Владимир Сидоренко погиб 8 сентября вблизи села Костромка в Херсонской области. Ему было 45 лет. После 24 февраля он мобилизовался в ряды Вооружённых Сил Украины. Без Владимира осталась семья — жена и трое детей.

Похоронили нашего защитника на Аллее славы Нового кладбища в Измаиле.

Как сообщала Одесса News, в городе Подольск Одесской области состоялась траурная церемония прощания с погибшим защитником Украины Валерием Тысячным.

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Фото: Подольский горсовет/Facebook

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