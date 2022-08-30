Юг Украины за прошедшие сутки: в Херсонской области увеличились потери врага

ВСУ за прошедшие сутки на юге страны нанесли значительные потери противнику.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг» ВСУ.

В отчёте, представленном ночью полковником Владиславом Назаровым, говорится, что украинские военные уничтожили за сутки на южном направлении до 82 российских солдат и 30 единиц техники, среди которой зенитно-ракетная система С-300, 2 танка Т-72, 11 гаубиц «Мста-Б», 3 реактивные системы залпового огня «Град» и Ураган», тяжёлая огнемётная система «Сонцепёк», самоходная артиллерийская установка «Гиацинт-С», самоходная артиллерийско-миномётная установка «Нона-С» и 120 мм мобильный миномёт, самоходные гаубицы «Акация» и «Мста-С», противотанковая управляемая ракета, 6️ единиц бронированной техники и 3️ склада боеприпасов в районе Берислава, Высокополья, Антоновки.

Отмечается, что переправа, которую враг устраивал через Днепр в районе села Львов Николаевской области, уничтожена.

Нашими артиллерийскими подразделениями нанесено поражение по 13 пунктам управления врага в Херсонском, Бериславском и Каховском районах. Шестью авиационными ударами разными средствами воздушного нападения атакованы позиции противовоздушной обороны противника.

Как сообщил представитель командования «Юг», обстановка в нашей операционной зоне стабильно напряжена. Враг продолжает боевые действия на тактическом уровне, пытается проводить ротацию подразделений. Демонстрацию силы производит с помощью авиации.

Отмечается, что в течение суток 5 раз атаковал наши позиции, но успеха не имел.

Оккупационные войска нанесли удары по Никопольскому и Криворожскому районам. Попали по Никополю, Марганцу и Красногригорьевской общине. Люди невредимы. В Красногригорьевке повреждены более десяти домов, храм, предприятие, линии электропередач и газопроводы.

Утром промышленная зона Марганца была обстреляна реактивными системами залпового огня «Град». Человеческих потерь нет.

В Криворожском районе враг накрыл огнём Зеленодольскую общину. Прошло без пострадавших и разрушений.

Портовую инфраструктуру в Николаевском районе враг обстрелял вчера утром из тяжёлой артиллерии. Пострадавших нет. Днём массированный обстрел Николаева шестнадцатью зенитными ракетами С-300 привёл к многочисленным разрушениям и повреждениям частных и многоквартирных домов, объектов транспортной инфраструктуры. Погибли два, ранены 24 гражданских лица. Вечером двумя аналогичными ракетами атакован Баштанский район. В результате разрыва ракет повреждены частные дома, предварительно, пострадавших нет.

Как сообщала Одесса News, 28 августа экснардеп-коллаборант Алексей Ковалёв был убит в Железном Порту Херсонской области.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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