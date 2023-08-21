На военном аэродроме в Новгородской области дрон уничтожил ядерный Ту-22М

На военном аэродроме страны-агрессора РФ в городе Сольцы Новгородской области 19 августа после удара дрона произошёл пожар, в результате которого, вероятно, полностью сгорел российский стратегический бомбардировщик Ту-22М.

Об этом российское издание The Moscow Times написало 20 августа в Telegram.

«Украина впервые смогла полностью уничтожить стратегический ядерный бомбардировщик. В сети, возможно, появилось фото военного аэродрома «Сольцы» после удара беспилотника. На фото виден сгоревший Ту-22М3. В России не осталось инженерно-технической базы для их нового производства», – сообщает издание.

На двух фото, сделанных с разных ракурсов, виден характерный нос бомбардировщика Ту-22М, которые РФ применяет для запуска по территории Украины противокорабельными сверхзвуковыми ракетами Х-22. Весь остальной корпус самолёта объят пламенем.

Некоторые росСМИ, в частности, «ВЧК-ОГПУ», пишет, что, по данным очевидцев, в Сольцах поражены два российских самолёта, однако на фото только один Ту-22М, полностью объятый пламенем.

Минобороны России 19 августа утверждало, что атака беспилотников на аэродром в Сольцах якобы отбита, а БПЛА уничтожены огнём из стрелкового оружия.

The Moscow Times напоминает, что ранее в ходе атак были уничтожены и повреждены более десятка российских самолётов и вертолётов на авиабазах в Беларуси, временно оккупированном Крыму, а также в российских Рязани, Энгельсе, Новосибирской и Псковской областях. Все эти атаки издание приписывает Украине.

Как сообщала Одесса News, 5 августа 2023 года в результате атаки морскими беспилотниками в Керченском проливе повреждён российский танкер-химовоз SIG, вечером 17 августа надводные дроны атаковали российские корабли в Чёрном море, а в ночь на 18 августа была совершена атака дроном на «Экспоцентр» в Москве.

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