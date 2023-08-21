В Москве несколько аэропортов остановили работу: принимают только БпЛА из Украины

Московские аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево, Жуковский утром 21 августа приостановили работу, часть самолётов перенаправлялись в другие аэропорты.

Об этом сообщает Теlegram-канал «РИА Новости».

«Аэропорт Внуково сообщил, что по независящим него причинам введены ограничения на приём и выпуск самолётов, часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани», — говорится в информации.

Вылеты и прилёты, запланированные в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский, также были временно отложены.

«Рейс «Аэрофлота» из Екатеринбурга вместо московского «Шереметьево» приземлился в Казани. Когда самолёт должен был начать снижение, лайнер развернулся. Пилот объявил, что «все аэропорты Москвы закрыты».

В минобороны РФ заявили, что около 06:50 над территорией Московской области был замечен беспилотный летательный аппарат самолётного типа.

«Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был обнаружен над территорией Московской области и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, БПЛА потерпел крушение в районе населённого пункта Покровское Рузского района, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

С 9 утра аэропорты возобновили работу. Из-за ограничений на запасные аэродромы перенаправили 45 пассажирских рейсов и 2 грузовых.

Как сообщала Одеса News, после начала Россией полномасштабной войны против Украины в разных местах РФ регулярно происходят атаки беспилотников. Так, надводные дроны атаковали российские корабли в Чёрном море вечером 17 августа. В ночь на 18 августа была совершена атака дроном на «Экспоцентр» в Москве.

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