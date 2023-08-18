Оккупанты заявили об атаке морских беспилотников на свои корабли в Чёрном море

Надводные дроны атаковали российские корабли в Чёрном море.

Об этом сообщило Министерство обороны страны-оккупанта РФ вечером 17 августа в Telegram.

Атаку оккупанты приписали силам обороны Украины.

«Сегодня в 22.55 Вооружёнными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать морским безэкипажным катером корабли Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Чёрного моря, в 237 км юго-западнее Севастополя», – заявлено в сообщении.

В МО РФ утверждают, что беспилотник был якобы уничтожен огнём из бортового вооружения кораблей Черноморского флота – сторожевого корабля «Пытливый» и патрульного корабля «Василий Быков», которые «продолжают выполнять поставленные задачи».

Украинские военные пока не комментировали информацию об этой атаке.

Как сообщала Одесса News, 5 августа 2023 года в результате атаки морскими беспилотниками в Керченском проливе повреждён российский танкер-химовоз SIG, а в ночь на 18 августа была совершена атака дроном на «Экспоцентр» в Москве.

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